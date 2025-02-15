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Шольц раскритиковал Маска за вмешательство в выборы в Германии

Шольц раскритиковал Маска за вмешательство в выборы в Германии Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал вмешательство миллиардера Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности правительства (DOGE) США, в избирательную кампанию в ФРГ.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 11:24
Шольц раскритиковал Маска за вмешательство в выборы в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал вмешательство миллиардера Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности правительства (DOGE) США, в избирательную кампанию в ФРГ.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Funke Mediagruppe.

"Демократия - сильнее Илона Маска", - подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, его беспокоит, что глава DOGE "призывает к избранию крайне правых партий в Европе - не только в Германии, но и во многих других странах".

Шольц также коснулся статуса отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе: "США - наш друг".

"Мы прежде всего благодарны США за то, что после 1945 года Германия стала демократической и свободной страной. Наши отношения базируются на этом фундаменте", - констатировал он.

В то же время политик раскритиковал решение Трампа о повышении на 25% пошлин на импорт алюминия и стали.

"В принципе, я считаю, что нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше", - заявил Шольц, добавив, что по этому вопросу Европа выступает единым фронтом.

Евросоюз с его 450 млн жителей - крупнейшая экономическая зона в мире, указал канцлер Германии. Он считает, "это дает нам сильную позицию".

Еврокомиссия отреагирует "очень быстро" на тарифные меры Вашингтона, Шольц.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля.

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