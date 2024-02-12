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Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе

Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 18:56
Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Шольц заявил во время церемонии открытия нового завода Rheinmetall боеприпасов в Унтерлюсе, Нижняя Саксония.

Ожидается, что после строительства и фазы запуска завод будет производить 200 тысяч артиллерийских боеприпасов ежегодно.

"Европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить безопасность оборонной промышленности на следующие несколько десятилетий. Мы должны перейти к крупномасштабному производству вооружений", - сказал Шольц.

По его словам, это "срочно необходимо, ведь мы живем не во времена мира".

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