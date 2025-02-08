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Шольц призвал страны НАТО усилить присутствие в Гренландии

Шольц призвал страны НАТО усилить присутствие в Гренландии Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 11:54
Шольц призвал страны НАТО усилить присутствие в Гренландии

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

"Из-за изменения климата регион Арктики меняется, открываются новые судоходные маршруты, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют резонные вопросы безопасности, которые мы должны обсуждать друг с другом в НАТО. С моей точки зрения, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил канцлер.

Канцлер также отметил, что принцип нерушимости границ должен действовать "для каждого". Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа установить контроль над принадлежащим Дании островом.

В то же время Шольц заверил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным".

Тем не менее, он также отметил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным".

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