Шольц предложил создать инвестонд на 100 млрд евро для модернизации инфраструктуры Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать инвестиционный фонд в размере не менее 100 млрд евро (106 млрд долларов США) для финансирования модернизации ключевой инфраструктуры Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать инвестиционный фонд в размере не менее 100 млрд евро (106 млрд долларов США) для финансирования модернизации ключевой инфраструктуры Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, выступая 30 ноября на предвыборном мероприятии в Берлине, Шольц заявил, что фонд будет включать государственные и частные средства, а его создание не потребует внесения изменений в конституцию Германии.

"Средства фонда могут быть использованы для инвестиций в такие области, как энергетическая инфраструктура или строительство жилья", - сказал Шольц.

Шольц также пообещал ввести налоговую скидку для компаний в размере 10% от стоимости их инвестиций, назвав это инициативой "Бонус Made in Germany".

"Будущее Германии не должно быть разрушено чрезмерной экономией", - сказал Шольц. "Напротив, новый рост возможен только благодаря большим инвестициям".

Предложение стало частью предвыборной программы Шольца и Социал-демократической партии, направленной на укрепление крупнейшей экономики Европы.