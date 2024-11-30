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Шольц предложил создать инвестонд на 100 млрд евро для модернизации инфраструктуры Германии

Шольц предложил создать инвестонд на 100 млрд евро для модернизации инфраструктуры Германии Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать инвестиционный фонд в размере не менее 100 млрд евро (106 млрд долларов США) для финансирования модернизации ключевой инфраструктуры Германии.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 16:25
Шольц предложил создать инвестонд на 100 млрд евро для модернизации инфраструктуры Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать инвестиционный фонд в размере не менее 100 млрд евро (106 млрд долларов США) для финансирования модернизации ключевой инфраструктуры Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, выступая 30 ноября на предвыборном мероприятии в Берлине, Шольц заявил, что фонд будет включать государственные и частные средства, а его создание не потребует внесения изменений в конституцию Германии.

"Средства фонда могут быть использованы для инвестиций в такие области, как энергетическая инфраструктура или строительство жилья", - сказал Шольц.

Шольц также пообещал ввести налоговую скидку для компаний в размере 10% от стоимости их инвестиций, назвав это инициативой "Бонус Made in Germany".

"Будущее Германии не должно быть разрушено чрезмерной экономией", - сказал Шольц. "Напротив, новый рост возможен только благодаря большим инвестициям".

Предложение стало частью предвыборной программы Шольца и Социал-демократической партии, направленной на укрепление крупнейшей экономики Европы.

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