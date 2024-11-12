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Шольц поставит в Бундестаге вопрос о вотуме доверия для досрочных выборов

Шольц поставит в Бундестаге вопрос о вотуме доверия для досрочных выборов Действующий федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 18 декабря поставит в Бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 14:08
Шольц поставит в Бундестаге вопрос о вотуме доверия для досрочных выборов

Действующий федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 18 декабря поставит в Бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

В Бундестаге обсуждается подготовка к ожидаемым досрочным парламентским выборам.

"Выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (Социал-демократической партии) Шольц намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - подчеркнули в издании.

Решение о выборе даты для проведения досрочных выборов примет президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

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