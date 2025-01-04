Шольц пообещал держать себя в руках в связи с вербальными атаками Маска

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что будет держать себя в руках в связи с нападками Илона Маска на него и других немецких политиков.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что будет держать себя в руках в связи с нападками американского предпринимателя Илона Маска на него и других немецких политиков.

Как передает Report, об этом канцлер заявил в интервью журналу Stern.

"Мы, социал-демократы, с позапрошлого столетия привыкли к тому, что есть богатые предприниматели в сфере СМИ, которые не ценят социал-демократическую политику и также не скрывают своего мнения", - сказал он.

Шольц признал, что в современном мире ситуация отличается тем, что медийные концерны и платформы имеют более глобальный охват.

"Но, по существу, нет ничего нового. Здесь нужно держать себя в руках", - сказал он.

Ранее Маск назвал Шольца "шутом", а президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера - "антидемократическим тираном".

"Федеральный президент не является антидемократическим тираном, Германия - сильная и стабильная демократия, тут Маск может утверждать, что хочет. В Германии все зависит от воли граждан, а не хаотичных заявлений миллиардера из США", - парировал Шольц.

Канцлер сообщил, что не намерен приглашать Маска к себе в ведомство. "Я не считаю нужным добиваться расположения господина Маска. Я оставляю это другим", - отметил он.