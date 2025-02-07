Шольц поздравил нового лидера Сирии с победой над Асадом

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в готовности Берлина поддержать восстановление Сирии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в готовности Берлина поддержать восстановление Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель немецкого правительства в пятницу.

В ходе часового телефонного разговора Шольц поздравил сирийский народ с прекращением правления режима Башара Асада и согласился с аль-Шараа в необходимости инклюзивного политического процесса в Сирии, который обеспечит участие всех граждан, говорится в заявлении представителя.

"Федеральный канцлер подчеркнул важность борьбы с терроризмом для безопасности в Сирии, регионе и во всем мире", - добавил представитель.