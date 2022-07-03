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Шольц: ФРГ по объективным причинам не может так же интенсивно помогать Киеву, как США

Шольц: ФРГ по объективным причинам не может так же интенсивно помогать Киеву, как США Германия по объективным причинам не может так же интенсивно направлять вооружения Киеву, как это делают Соединенные Штаты.
Другие страны
3 июля 2022 г. 23:54
Шольц: ФРГ по объективным причинам не может так же интенсивно помогать Киеву, как США

Германия по объективным причинам не может так же интенсивно направлять вооружения Киеву, как это делают Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американскому телеканалу CBS.

"Я думаю, что вам следует понять, что существует разница (между нами) и такой страной, как Соединенные Штаты, которая так много тратит на оборону, что является очень крупными инвестициями, и у которой есть много вооружений в арсенале", - сказал он.

"Есть много очень опытных людей, которые вчера почитали Google, а теперь знают, что нужно делать", - иронично отметил Шольц, отвечая на критику в адрес ФРГ, касающуюся излишней медлительности с поставками вооружений Киеву. "Мы всегда будем следить за тем, чтобы Германий была одной из стран, которые делают больше всех (для помощи Украине), поскольку то, что мы сейчас поставляем - это наиболее передовые технологии из всего, что можно сейчас применять", - добавил канцлер.

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Версия на азербайджанском языке Şolts: “Almaniya obyektiv səbəblərdən Ukraynaya hərbi yardımı intensiv həyata keçirə bilmir”

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