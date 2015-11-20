Шойгу: Прекращены поставки ИГ на черный рынок 60 тыс тонн нефти в день

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Основные усилия ВКС РФ в Сирии сосредоточены на подрыве финансово-экономической базы ИГ".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Основные усилия сосредоточены на подрыве финансово-экономической базы ИГИЛ. Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти, 525 автоцистерн", - доложил Шойгу Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Шойгу, прекращена поставка на чёрный рынок 60 тысяч тонн нефти в сутки, террористы недосчитались 1,5 миллиона долларов ежедневно.