Шойгу и Дехкан обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства сообщил в своем пресс-релизе, что министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном Дехканом.

Как передает Report, стороны обсудили ситуацию в Сирии, которая сложилась в результате ракетного удара США по авиабазе Шайрат.

В сообщении также говорится, что Шойгу и Дехкан квалифицировали действия США "как противоречащие международному праву". Министры обороны России и Ирана отметили, что этот удар способствовал активизации группировки ИГ (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Стороны также обсудили вопросы координации по дальнейшей борьбе с терроризмом в Сирии.