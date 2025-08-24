Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции

Канада и Украина подписали сегодня в Киеве соглашение о совместном производстве военной продукции.

Как передает Report, об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и в Канаде", - написал глава оборонного ведомства в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, достигнутые договоренности будут способствовать обмену технологиями и помогут обеспечить ВСУ современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе.

Пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни сообщила, что на инвестиции в предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупок беспилотников и средств электронного и другого противодействия таким системам планируется выделить 220 млн канадских долларов (порядка $159 млн).

Утром в воскресенье Шмыгаль также заявлял, что о совместном производстве военной продукции договорились Украина и Швеция.