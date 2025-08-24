О нас

Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции

Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции Канада и Украина подписали сегодня в Киеве соглашение о совместном производстве военной продукции.
Другие страны
24 августа 2025 г. 18:40
Шмыгаль: Канада и Украина договорились о производстве военной продукции

Канада и Украина подписали сегодня в Киеве соглашение о совместном производстве военной продукции.

Как передает Report, об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и в Канаде", - написал глава оборонного ведомства в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, достигнутые договоренности будут способствовать обмену технологиями и помогут обеспечить ВСУ современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе.

Пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни сообщила, что на инвестиции в предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупок беспилотников и средств электронного и другого противодействия таким системам планируется выделить 220 млн канадских долларов (порядка $159 млн).

Утром в воскресенье Шмыгаль также заявлял, что о совместном производстве военной продукции договорились Украина и Швеция.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kanada və Ukrayna hərbi istehsalla bağlı razılığa gəliblər

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi