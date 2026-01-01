Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 года

В Украине 22 января был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал первый вице‑премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Из‑за совокупности факторов, вызванных постоянными обстрелами, а именно - повреждения генерирующего оборудования, разбитых распределительных сетей и трансформаторов, постоянных атак по всей энергосети. Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения", - пояснил он.

По словам министра, самая сложная ситуация - в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

Обращаясь к жителям, Шмыгаль добавил: "Понимаем, что людям чрезвычайно трудно, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они - настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее".

Напомним, что масштабный блэкаут в Украине произошел 23 ноября 2022 года. Тогда все АЭС, а также большинство ТЭС и ГЭС страны были временно обесточены. Восстановить работу энергосети специалистам удалось к утру следующего дня.

Сейчас в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах ежедневно происходят многочасовые отключения света. В случае перегрузки применяют аварийные отключения, их продолжительность не ограничена. Власти намерены нарастить импорт электроэнергии из Европы, по оценке министерства энергетики, реально возможно закрыть примерно около 2 ГВт дефицита.