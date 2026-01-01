Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 года

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 00:33
    Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 года

    В Украине 22 января был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал первый вице‑премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    "Из‑за совокупности факторов, вызванных постоянными обстрелами, а именно - повреждения генерирующего оборудования, разбитых распределительных сетей и трансформаторов, постоянных атак по всей энергосети. Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения", - пояснил он.

    По словам министра, самая сложная ситуация - в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    Обращаясь к жителям, Шмыгаль добавил: "Понимаем, что людям чрезвычайно трудно, сказывается усталость и стресс от постоянных террористических атак. Но случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они - настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее".

    Напомним, что масштабный блэкаут в Украине произошел 23 ноября 2022 года. Тогда все АЭС, а также большинство ТЭС и ГЭС страны были временно обесточены. Восстановить работу энергосети специалистам удалось к утру следующего дня.

    Сейчас в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах ежедневно происходят многочасовые отключения света. В случае перегрузки применяют аварийные отключения, их продолжительность не ограничена. Власти намерены нарастить импорт электроэнергии из Европы, по оценке министерства энергетики, реально возможно закрыть примерно около 2 ГВт дефицита.

    Денис Шмыгаль энергосистема Украина

    Последние новости

    00:33

    Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 года

    Другие страны
    00:27

    В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

    В регионе
    00:01

    СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по Ирану

    Другие страны
    23:46

    Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкер

    Другие страны
    23:33

    Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове

    Другие страны
    23:17

    Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросы

    В регионе
    23:04

    Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора

    Другие страны
    23:00

    Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

    Другие страны
    22:44

    Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из Азербайджана

    В регионе
    Лента новостей