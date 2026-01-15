Школьный автобус попал в аварию с двумя легковыми машинами в России

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На трассе Архангельск - Северодвинск в северной части России произошла авария с участием школьного автобуса и двух легковых автомобилей.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    В одной из машин начался пожар, три человека получили травмы, дети не пострадали. По данным МЧС России, пожар в легковом автомобиле уже локализован.

    На месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб и Госавтоинспекции. Согласно кадрам, опубликованным в сети, автобус оказался в кювете, на дороге разбросаны автомобильные детали. Обстоятельства происшествия уточняются.

