Школьный автобус попал в аварию с двумя легковыми машинами в России

На трассе Архангельск - Северодвинск в северной части России произошла авария с участием школьного автобуса и двух легковых автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В одной из машин начался пожар, три человека получили травмы, дети не пострадали. По данным МЧС России, пожар в легковом автомобиле уже локализован.

На месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб и Госавтоинспекции. Согласно кадрам, опубликованным в сети, автобус оказался в кювете, на дороге разбросаны автомобильные детали. Обстоятельства происшествия уточняются.