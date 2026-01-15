Школьный автобус попал в аварию с двумя легковыми машинами в России
Другие страны
- 15 января, 2026
- 16:31
На трассе Архангельск - Северодвинск в северной части России произошла авария с участием школьного автобуса и двух легковых автомобилей.
В одной из машин начался пожар, три человека получили травмы, дети не пострадали. По данным МЧС России, пожар в легковом автомобиле уже локализован.
На месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб и Госавтоинспекции. Согласно кадрам, опубликованным в сети, автобус оказался в кювете, на дороге разбросаны автомобильные детали. Обстоятельства происшествия уточняются.
