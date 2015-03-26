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    Шиитские отряды больше не воюют в Тикрите

    Об этом заявил глава Центрального командования США, отвечающий за регион Ближнего Востока, генерал Ллойд Остин

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Глава Центрального командования США, отвечающий за регион Ближнего Востока, генерал Ллойд Остин заявил, что в Ираке шиитские ополченцы более не участвуют в непосредственных боях за центр Тикрита.

    По его словам, решение американского командования о поддержке наступления иракской армии было обусловлено выводом шиитских отрядов из района боев.

    Генерал сказал, что сразу после этого были нанесены удары по позициям исламистов в центре Тикрита для оказания поддержки остановившемуся наступлению иракских сил, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

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