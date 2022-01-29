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Шестой тур голосования на выборах президента Италии завершился безрезультатно

Шестой тур голосования на выборах президента Италии завершился безрезультатно Безрезультатно завершился шестой тур голосования на выборах президента Италии на совместном заседании обеих палат национального парламента.
Другие страны
29 января 2022 г. 05:27
Шестой тур голосования на выборах президента Италии завершился безрезультатно

Безрезультатно завершился шестой тур голосования на выборах президента Италии на совместном заседании обеих палат национального парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в пятницу вечером председатель нижней палаты Роберто Фико, подводя итоги подсчета бюллетеней, которое транслировалось на парламентском сайте.

В пятницу прошло два тура голосования. Начиная с четвертого тура голосования для избрания президентом достаточно набрать абсолютное большинство (более 50%), т. е. 505 голосов. Во время шестого тура в пятницу вечером присутствовали 976 парламентариев и представителей областей, но проголосовал только 531 человек. 106 из сданных бюллетеней оказались пустыми. Наибольшее число голосов - 336 - набрал действующий президент Серджо Маттарелла, неоднократно публично заявлявший о том, что не поддерживает идею своего переизбрания. Ранее в пятницу во время пятого тура необходимый для избрания порог 505 голосов не преодолела и кандидат от правоцентристских партий председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати (382).

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини вечером в пятницу сообщил, что "работает над тем, чтобы президентом стала женщина". Фактический лидер Движения "5 звезд" экс-премьер Джузеппе Конте также указал, что "в последние дни на столе переговоров появилось не одно женское имя". Наиболее вероятными претендентками наблюдатели называли нынешнего министра юстиции Марту Картабию, а также профессионального дипломата Элизабетту Беллони.

Cедьмой тур голосования, где претенденту также необходимо для избрания набрать абсолютное большинство голосов (более 50%), пройдет в субботу утром, объявил Фико.

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