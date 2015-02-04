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    ​Шестеро человек стали жертвами крушения поезда в Нью-Йорке

    Еще 12 человек получили ранения

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате столкновения пригородного поезда с двумя автомобилями.

    Как передает Report со ссылкой на Usa Today, еще 12 человек получили ранения.

    Катастрофа произошла в обособленной местности Нью-Йорка под названием Вальгалла, на железнодорожной ветке Metro-North. Сообщается, что один из автомобилей, Jeep Cherokee, стоял на рельсах, на пути поезда. В результате столкновения поезд и машины загорелись.

    Жертвами инцидента стали пять пассажиров поезда и женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей.

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