​Шестеро человек стали жертвами крушения поезда в Нью-Йорке

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате столкновения пригородного поезда с двумя автомобилями.

Как передает Report со ссылкой на Usa Today, еще 12 человек получили ранения.

Катастрофа произошла в обособленной местности Нью-Йорка под названием Вальгалла, на железнодорожной ветке Metro-North. Сообщается, что один из автомобилей, Jeep Cherokee, стоял на рельсах, на пути поезда. В результате столкновения поезд и машины загорелись.

Жертвами инцидента стали пять пассажиров поезда и женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей.