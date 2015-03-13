​"Шестерка" обсуждает возможность частичного снятия санкций с Тегерана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Шестерка мировых посредников обсуждает возможность частичного снятия санкций ООН с Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что страны "шестерки" обсуждают вопрос подачи в Совбез ООН проекта резолюции о частичном снятии санкций с Ирана.

По словам источника, в ситуации с санкциями ООН "шестерка" хочет "действовать быстро".

Ранее стало известно, что президент США Барак Обама продлил санкции в отношении Ирана.