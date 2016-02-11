​Шесть человек убиты при нападении на департамент образования на юге Саудовской Аравии

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Шесть человек убиты в результате вооруженного нападения на департамент образования на юге Саудовской Аравии.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель МВД королевства.

"Вооруженное нападение совершено в южной провинции королевства - Джизан. В результате атаки шесть служащих управления были убиты, еще двое получили ранения", - заявил представитель МВД Саудовской Аравии.

По его словам, "нападение имеет уголовную подоплеку" и нападавший уже задержан.