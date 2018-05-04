Шесть человек ранены в результате новых протестов в Никарагуа

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Не менее шести человек были ранены в четверг в результате новых протестов в Никарагуа.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает портал Noticias24. Столкновения произошли между студентами политехнического университета в Манагуа и полицией. Представители студентов заявляют, что как минимум один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Число погибших оценивается в несколько десятков человек.