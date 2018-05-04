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    Шесть человек ранены в результате новых протестов в Никарагуа

    Столкновения произошли между студентами и полицией

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Не менее шести человек были ранены в четверг в результате новых протестов в Никарагуа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает портал Noticias24. Столкновения произошли между студентами политехнического университета в Манагуа и полицией. Представители студентов заявляют, что как минимум один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

    Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Число погибших оценивается в несколько десятков человек.

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