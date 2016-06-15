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    Шесть человек пострадали при стрельбе в Окленде

    Среди пострадавших 16-летняя девочка

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу во вторник в центральной части города Окленд (штат Калифорния).

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC, ранения получили шесть человек.

    Среди пострадавших 16-летняя девочка, она находится в тяжелом состоянии. Кто именно начал стрелять, пока не уточняется. Представители полиции не заявляли о задержании подозреваемых в причастности к произошедшему. По предварительным данным, люди, по которым был открыт огонь, участвовали в траурной церемонии, посвященной памяти местного жителя, погибшего в прошлом году.

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