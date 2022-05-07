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Шесть человек пострадали и один погиб при нападении на курорте Канкун в Мексике

Шесть человек пострадали и один погиб при нападении на курорте Канкун в Мексике Гражданские лица обстреляли посетителей как минимум в трех барах в центральной части курортного города Канкун на юге Мексики. Жертвой преступников стал один человек, еще несколько получили ранения.
Другие страны
7 мая 2022 г. 10:12
Шесть человек пострадали и один погиб при нападении на курорте Канкун в Мексике

Гражданские лица обстреляли посетителей как минимум в трех барах в центральной части курортного города Канкун на юге Мексики. Жертвой преступников стал один человек, еще несколько получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter прокуратура штата Кинтана-Роо.

"Один человек был задержан по подозрению в участии в инцидентах на проспекте Каба в муниципалитете Бенито-Хуарес, где шесть человек получили ранения и еще один погиб из-за применения огнестрельного оружия", - говорится в записи.

По предварительным данным, речь идет о попытке орудующих в городе вымогателей запугать хозяев увеселительных заведений. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.

На побережье Карибского моря в Кинтана-Роо, где находятся такие популярные курорты, как Канкун, Тулум и Плайя-дель-Кармен, осенью 2021 года заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы устроили перестрелку, при этом погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали.

В ноябре на пляже Петемпич недалеко от Канкуна произошло столкновение преступных группировок. Двое участников конфликта были убиты на месте, еще три человека, в том числе турист из США, получили ранения. В одном из отелей в Плайя-дель-Кармен в январе этого года застрелили двоих граждан Канады. Погибшие имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

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