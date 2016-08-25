Шесть человек погибли в результате перестрелки в Пакистане

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, двое ранены в результате перестрелки, произошедшей сегодня на юго-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По сведениям агентства, неизвестные открыли огонь по автомобилю военизированных сил страны в юго-западной провинции Белуджистан. Среди погибших - пять сотрудников военизированных сил страны и чиновник.

Ни одна из региональных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.