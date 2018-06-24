Шесть человек погибли в ДТП с участием грузовиков в Мексике

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовых автомобилей в мексиканском штате Гуанахуато.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

«Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром», — сообщили в компании.

Как отмечается, в результате урагана было нарушено энергоснабжение 85 тыс. человек