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    Шесть человек погибли в ДТП с участием грузовиков в Мексике

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовых автомобилей в мексиканском штате Гуанахуато.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

    «Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром», — сообщили в компании.

    Как отмечается, в результате урагана было нарушено энергоснабжение 85 тыс. человек 

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