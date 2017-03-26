Шесть человек погибли и 50 пострадали при штурме укрытия террористов в Бангладеш

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов в ходе штурма укрытия террористов в городе Силхет на северо-востоке Бангладеш, возросло до шести человек, количество пострадавших достигло 50.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Взрывы прогремели в примерно 400 м от убежища боевиков. В результате атаки, по словам представителя полиции города, ранения получили порядка десяти правоохранителей и сотрудников службы безопасности. Несколько человек находятся в критическом состоянии, в том числе глава управления по разведке в батальоне быстрого реагирования, в задачи которого входит борьба с экстремизмом в стране. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Агентство уточняет, что армия штурмовала убежище местной террористической группировки, связанной ИГИЛ.