Шесть человек подали в суд на оператора "Фукусимы" из-за заболевания раком

Шесть человек подали иск против оператора "Фукусимы" с требованием выплатить им компенсацию за развившийся у них рак после аварии на атомной электростанции в марте 2011 года.

Шесть человек подали иск против оператора "Фукусимы" с требованием выплатить им компенсацию за развившийся у них рак после аварии на атомной электростанции в марте 2011 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Истцам от 17 до 27 лет, на момент аварии они жили в окрестностях Фукусимы. В дальнейшем у них развился рак щитовидной железы, в чем они видят связь с происшествием. В сумме пациенты намерены взыскать с Токийской энергетической компании (TEPCO) 616 миллионов йен (5,4 млн долларов США).

Адвокаты истцов сообщают, что это первое групповое обращение в суд за 11 лет с момента аварии.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.