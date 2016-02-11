​Шесть боевиков погибли в столкновениях ИГ и "Талибана" в Афганистане

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Не менее шести боевиков погибли, десять получили ранения в Афганистане в ходе столкновений враждующих между собой группировок "Талибан" и "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на Khaama Press.

Как сообщил представитель местной полиции, стычка между боевиками произошла в районе Ачин провинции Нангархар на востоке страны. По его данным, в результате инцидента погибли пять боевиков ИГ и один талиб.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство".