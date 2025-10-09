Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Шейнбаум: США не уведомляли Мексику о пересмотре торгового договора USMCA

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 00:46
    Шейнбаум: США не уведомляли Мексику о пересмотре торгового договора USMCA

    Мехико не получал официальных уведомлений от Вашингтона о намерении провести двусторонний пересмотр торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой (USMCA) по отдельности с каждым из его участников.

    Как передает Report, об этом заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

    "USMCA является законом в Канаде, США и Мексике, он был одобрен парламентами всех трех стран. Поэтому, если кто-то захочет его изменить, потребуется глубокий пересмотр. У нас нет никакой дополнительной информации о том, как именно будет проходить процесс пересмотра", - указала мексиканский лидер.

    Шейнбаум также не исключила, что "в процессе пересмотра USMCA будут проводиться двусторонние встречи", поскольку существуют важные вопросы двусторонних отношений между отдельными странами.

    Клаудия Шейнбаум USMCA США торговое соглашение

