Шейнбаум: США не уведомляли Мексику о пересмотре торгового договора USMCA

Мехико не получал официальных уведомлений от Вашингтона о намерении провести двусторонний пересмотр торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой (USMCA) по отдельности с каждым из его участников.

Как передает Report, об этом заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"USMCA является законом в Канаде, США и Мексике, он был одобрен парламентами всех трех стран. Поэтому, если кто-то захочет его изменить, потребуется глубокий пересмотр. У нас нет никакой дополнительной информации о том, как именно будет проходить процесс пересмотра", - указала мексиканский лидер.

Шейнбаум также не исключила, что "в процессе пересмотра USMCA будут проводиться двусторонние встречи", поскольку существуют важные вопросы двусторонних отношений между отдельными странами.