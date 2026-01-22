Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Шейнбаум: Мексика заинтересована в сохранении торгового соглашения с Канадой и США

    Другие страны

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 20:59
    Шейнбаум: Мексика заинтересована в сохранении торгового соглашения с Канадой и США

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что правительство будет работать над тем, чтобы не допустить разрыва трехстороннего торгового соглашения между Канадой, Мексикой и США.

    Как передает Report со ссылкой на мексиканские СМИ, об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

    Отвечая на вопрос журналиста о возможном разрыве соглашения на фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни, Шейнбаум подчеркнула, что Мексика считает целесообразным сохранить договор: "Мы будем работать над тем, чтобы соглашение не было расторгнуто, и считаем, что для трех стран важно сохранить договоренности".

    Президент Мексики добавила, что разногласия между лидерами США и Канады не следует рассматривать как "столкновение риторик", а как разные точки зрения на международные процессы.

    Лента новостей