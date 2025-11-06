Шейнбаум: Мексика не допустит вмешательства США в свои внутренние дела

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна не допустит вмешательства США в свои внутренние дела.

Как передает Report, об этом она заявила в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Не будет никакого вмешательства Соединенных Штатов, не будет - просто потому, что народ [Мексики] един в своем неприятии любого вмешательства. Ни один мексиканец и ни одна мексиканка, за исключением нескольких человек, не хотят, чтобы было вмешательство или давление извне", - подчеркнула Шейнбаум.

Она добавила, что Мексика отдает приоритет диалогу и сотрудничеству с правительством США. "У нас есть рамочное соглашение, которое ни при каких обстоятельствах не предусматривает вмешательства, оно основано на сотрудничестве и взаимодействии", - сказала мексиканский лидер.

По ее словам, "Мексика остается свободной, независимой и суверенной страной".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой операции по борьбе с наркокартелями в Мексике. В план входит отправка американских военных и сотрудников разведки для проведения наземных операций на территории страны.