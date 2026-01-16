Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США
Другие страны
- 16 января, 2026
- 21:40
Сотрудничество Мехико и Вашингтона уже позволило достичь ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США.
Как передает Report, об этом сообщил Associated Press, ссылаясь на президента Мексики Клаудию Шейнбаум.
"Можно говорить об очень весомых результатах от нашего сотрудничества, от выполняемой Мексикой работы", - отметила Шейнбаум.
В то же время она призвала США остановить контрабанду оружия в Мексику.
По ее словам, потребление наркотиков в США - ключевой фактор, усиливающий картели в Мексике.
"Другая сторона тоже должна сыграть свою роль. Кризис с потреблением наркотиков нужно решать средствами общественного здравоохранения, проводить просветительские кампании", - объяснила она.
Последние новости
21:40
Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в СШАДругие страны
21:28
В Баку состоится официальный экзамен по поясным разрядамИндивидуальные
21:10
Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDGДругие страны
21:06
Украина и Британия будут производить 1000 дронов Octopus в месяцДругие страны
21:03
Трамп заявил, что угрожал Франции и ФРГ пошлинами из-за цен на лекарстваДругие страны
20:45
Рютте встретится в понедельник с министрами Дании и ГренландииДругие страны
20:42
США ввели новые санкции против хуситовДругие страны
20:15
Фото
Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генпрокурора СтамбулаВ регионе
20:02