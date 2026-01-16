Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 21:40
    Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США

    Сотрудничество Мехико и Вашингтона уже позволило достичь ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США.

    Как передает Report, об этом сообщил Associated Press, ссылаясь на президента Мексики Клаудию Шейнбаум.

    "Можно говорить об очень весомых результатах от нашего сотрудничества, от выполняемой Мексикой работы", - отметила Шейнбаум.

    В то же время она призвала США остановить контрабанду оружия в Мексику.

    По ее словам, потребление наркотиков в США - ключевой фактор, усиливающий картели в Мексике.

    "Другая сторона тоже должна сыграть свою роль. Кризис с потреблением наркотиков нужно решать средствами общественного здравоохранения, проводить просветительские кампании", - объяснила она.

    Мехико Вашингтон Клаудия Шейнбаум США

