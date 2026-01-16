İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şeynbaum: ABŞ-də narkotik istifadəsi Meksikada kartelləri gücləndirən əsas amildir

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 22:10
    Şeynbaum: ABŞ-də narkotik istifadəsi Meksikada kartelləri gücləndirən əsas amildir

    Meksika və Vaşinqtonun əməkdaşlığı artıq ABŞ-də narkotik qaçaqmalçılığı və qanunsuz miqrasiya ilə mübarizədə əhəmiyyətli nəticələr əldə etməyə imkan verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbauma istinadən məlumat yayıb.

    Eyni zamanda, o, ABŞ-ni Meksikaya silah qaçaqmalçılığını dayandırmağa çağırıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ-də narkotik istifadəsi Meksikada kartelləri gücləndirən əsas amildir:

    "Digər tərəf də öz səylərini göstərməlidir. Narkotik istifadəsi ilə bağlı böhran ictimai səhiyyə vasitələri ilə həll olunmalıdır, maarifləndirici kampaniyalar keçirilməlidir".

    Meksika ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı
    Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США

    Son xəbərlər

    22:45

    Ukrayna-ABŞ danışıqları yanvarın 17-də Mayamidə keçiriləcək - Yenilənib

    Digər ölkələr
    22:29

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Türkiyədəki toplanışda daha çox gənc oyunçularımız təcrübə qazandı"

    Futbol
    22:13

    Tramp İrana təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    22:10

    Şeynbaum: ABŞ-də narkotik istifadəsi Meksikada kartelləri gücləndirən əsas amildir

    Digər ölkələr
    21:52

    Tramp Fransa və Almaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    21:41

    Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    21:41

    "Neftçi" amerikalı basketbolçu transfer edib, iki oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    21:40

    Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb

    Energetika
    21:34

    Qazaxıstanlı hakim: "Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının və referilərin inkişafı aydın görünür"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti