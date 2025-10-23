Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 23:21
    Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

    В Белом доме полагают, что в случае продолжения шатдауна США ждут массовые задержки и отмены авиарейсов, в том числе - в праздничные дни.

    Как передает Report, об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Если демократы продолжат шатдаун, боюсь, нас ждут значительные задержки и отмены авиарейсов в крупных аэропортах по всей стране", - сказала она.

    По ее словам, опасения связаны, в частности, с приближением Дня благодарения, который в США отмечают в конце ноября - в это время аэропорты особенно загружены.

    Приостановка работы правительства, по мнению Белого дома, ставит под угрозу воздушную безопасность США, добавила Ливитт.

    Напомним, что 1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (08:00 по Баку) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

    США шатдаун аэропорты

    Последние новости

    23:46

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ

    Индивидуальные
    23:42

    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Другие страны
    23:21

    Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

    Другие страны
    23:19

    Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

    Внешняя политика
    23:01

    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    22:53

    "Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы

    Футбол
    22:35

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку "Эшги-нур"

    Kультурная политика
    22:28

    В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

    Другие страны
    22:20

    В Армении после акций протеста задержаны еще несколько человек

    В регионе
    Лента новостей