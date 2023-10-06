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Шарль Мишель обвинил главу Еврокомиссии в превышении полномочий

Шарль Мишель обвинил главу Еврокомиссии в превышении полномочий Глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий.
Другие страны
6 октября 2023 г. 07:27
Шарль Мишель обвинил главу Еврокомиссии в превышении полномочий

Глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий.

Как передает Report, в интервью немецкому изданию Spiegel, Мишель, в качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен, привел миграционное соглашение с Тунисом. По словам главы Евросовета, фон дер Ляйен подписала его совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони, однако Совет ЕС "остался в стороне".

Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста назвала заявление Мишеля "частично ложным", отметив, что Еврокомиссия вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала лета и неоднократно докладывала послам стран-членов о наиболее важных моментах и ходе переговоров. "Комиссия пользуется полной политической поддержкой Европейского совета, в том числе в своих заключениях от июня 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией", - подчеркнула Подеста.

Spiegel отмечает, что с одной стороны, Мишель обвиняет главу ЕК в превышении своих полномочий, но с другой сам превышает свои полномочия, предлагая Украине перспективу присоединения к 2030 году - что никак не предусмотрено правилами присоединения. Конфликт между двумя еврочиновниками газета называет "причудливой борьбой за власть".

Шарль Мишель занимает должность главы Евросовета (European Council) с декабря 2019 года. Совет ЕС - высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств - членов ЕС. Он, в том числе определяет основные стратегические направления развития ЕС.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет ЕК также с декабря 2019 года. Еврокомиссия - высший орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов. Комиссия работает подобно кабинету министров и состоит из 27 членов, неофициально называемых комиссарами.

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Версия на азербайджанском языке Mişel Avropa Komissiyasının Prezidentini səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edib

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