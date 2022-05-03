Шарль Мишель: Новые антироссийские санкции коснутся поставок нефти

ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России, касающийся поставок нефти.

ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России, касающийся поставок нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы введем санкции, которые касаются нефти из России", - заявил Мишель, выступая в Греции на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU).

Мишель заявил, что этот проект внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. "Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии", - заявил Шарль Мишель.

Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.