Шарль Мишель: ЕС должен удвоить военные заказы к 2030 году

Государства Европейского союза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы "готовиться к войне, желая мира".

Государства Европейского союза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы "готовиться к войне, желая мира".

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для порталаEuractiv.

"Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия", - написал он.