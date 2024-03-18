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Шарль Мишель: ЕС должен удвоить военные заказы к 2030 году

Шарль Мишель: ЕС должен удвоить военные заказы к 2030 году Государства Европейского союза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы "готовиться к войне, желая мира".
Другие страны
18 марта 2024 г. 18:23
Шарль Мишель: ЕС должен удвоить военные заказы к 2030 году

Государства Европейского союза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы "готовиться к войне, желая мира".

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для порталаEuractiv.

"Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия", - написал он.

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Версия на английском языке Charles Michel: EU should aim to double military orders by 2030

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