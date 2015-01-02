​В массовой давке за фальшивыми долларами в Шанхае погибли 36 человек

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Шанхае, во время празднования нового года, погибли 36 человек. Трагедия произошла из-за давки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, среди пострадавших находятся 47 человек. Большинство жертв трагедии - женщины и студенты. Среди погибших и раненых есть дети.

Давка, произошла из-за того, что с крыши 18-этажного дома начали разбрасывать копии долларовых купюр.