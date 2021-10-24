Шамиль Айрым: Для президентских выборов в Узбекистане созданы все условия

"Я прибыл в Узбекистан сегодня утром. Это вторые президентские выборы, которые я наблюдал в этой стране".

"Я прибыл в Узбекистан сегодня утром. Это вторые президентские выборы, которые я наблюдал в этой стране".

Как передает Report, об этом сообщил член Великого национального собрания Турции и глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, наблюдающий за президентскими выборами в Узбекистане.

Шамиль Айрым, международный член Партии справедливости и развития (ПСР) из Стамбула, а также наблюдавший за выборами поделился своими впечатлениями об Узбекистане.

"Я вижу большие перемены в Узбекистане. Это важные изменения. Отношения Узбекистана с Турцией очень важны".

Шамиль Айрым отметил, что был на нескольких избирательных участках: "Это 4-й избирательный участок, который мы наблюдаем. Вот такая картина - узбекские власти приняли меры в ответ на пандемию, дезинфекцию на входах на избирательные участки, измерение температуры избирателей, соблюдение правил очереди. Это очень похвально.

Одним из основных вопросов, привлекших мое внимание, был тот факт, что избиратели, не внесенные в список избирателей, могут голосовать электронным способом за короткое время. То есть избиратель, имя которого не указано в списке избирателей, может голосовать".

Шамиль Айрым также обратил внимание на деятельность камер наблюдения: "Никто ни на кого не давит. На избирательном участке находятся представители кандидатов от 5 политических партий и другие представители".

По его словам, Узбекистан - один из важных центров тюркского мира. Избирательный процесс продолжается в обычном режиме. Шамиль Айрым сказал, что явка избирателей пока высокая и избирательные участки будут работать до 20:00 вечера: "Говорят, что на некоторых избирательных участках явка достигнет 90 процентов. Важна прозрачность избирательного процесса. Надеюсь, если так будет продолжаться, результаты выборов будут хорошими. Желаю, чтобы выборы были полезными для узбекского народа".