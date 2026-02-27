Шахбаз Шариф совершит визит в РФ в начале марта

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит визит в Россию 3-5 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед на медиафоруме "Москва - Исламабад".

"Мы видим очень важный подъем связей между Пакистаном и Россией, что было очевидно с инициативой, которую мы предприняли в декабре в Москве, о которой я упомянул. Она будет закреплена визитом премьер-министра Пакистана 3-5 марта", - сказал он.