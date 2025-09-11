Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитета

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:56
    Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитета

    Пакистан выразил готовность поддержать все меры, предпринимаемые Катаром для защиты его суверенитета и территориальной целостности.

    Как передает Report со ссылкой на катарское агентство QNA, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммед Шахбаз Шариф на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе

    Стороны обсудили последние события в регионе, в частности недавние авиаудары Израиля по катарской столице, и усилия по достижению мира и стабильности.

    Премьер Пакистана выразил полную солидарность с Катаром и его народом, подтвердив поддержку всех шагов, предпринимаемых Дохой для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

    Он особо подчеркнул, что недавняя атака Израиля является грубым нарушением суверенитета Катара, противоречит международному праву и подрывает как региональную безопасность, так и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

    Шариф высоко оценил усилия эмира Катара, направленные на обеспечение стабильности и продвижение мирных инициатив в регионе.

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и пути их укрепления во всех сферах, а также обменялись мнениями о текущих региональных и международных событиях, в частности о ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, Шахбаз Шариф сегодня прибыл с однодневным визитом в Доху, чтобы выразить солидарность с народом Катара в связи с израильской атакой 9 сентября.  Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей. 

    Пакистан Шахбаз Шариф Доха Аль Тани Катар Израиль Палестина
    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Последние новости

    18:23

    Азербайджанский банк увеличил капитал за счет изменения номинала акций

    Финансы
    18:14

    Пашинян представил послам при НАТО результаты договоренностей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:14

    Трамп заявил, что посмертно наградит активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие
    18:11

    MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два года

    Финансы
    18:02

    МИД Таджикистана: Бакинская водная неделя укрепляет международное сотрудничество

    Инфраструктура
    18:01

    В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

    В регионе
    17:56

    Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитета

    Другие страны
    17:53

    Армения ратифицировала соглашение о "безвизе" с Казахстаном

    В регионе
    17:51

    МИД Азербайджана: Ожидаем, что водные проблемы будут включены в повестку COP

    COP29
    Лента новостей