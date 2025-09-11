Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитета

Пакистан выразил готовность поддержать все меры, предпринимаемые Катаром для защиты его суверенитета и территориальной целостности.

Как передает Report со ссылкой на катарское агентство QNA, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммед Шахбаз Шариф на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе

Стороны обсудили последние события в регионе, в частности недавние авиаудары Израиля по катарской столице, и усилия по достижению мира и стабильности.

Премьер Пакистана выразил полную солидарность с Катаром и его народом, подтвердив поддержку всех шагов, предпринимаемых Дохой для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Он особо подчеркнул, что недавняя атака Израиля является грубым нарушением суверенитета Катара, противоречит международному праву и подрывает как региональную безопасность, так и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Шариф высоко оценил усилия эмира Катара, направленные на обеспечение стабильности и продвижение мирных инициатив в регионе.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и пути их укрепления во всех сферах, а также обменялись мнениями о текущих региональных и международных событиях, в частности о ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, Шахбаз Шариф сегодня прибыл с однодневным визитом в Доху, чтобы выразить солидарность с народом Катара в связи с израильской атакой 9 сентября. Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей.