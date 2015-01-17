​Северокорейский солдат расстрелял китайскую семью

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Китайские СМИ сообщают, что в прошлом году северокорейский солдат убил семью из трех человек в городе Джилин, неподалеку от границы с КНДР.

Как передает Report, солдат перешел границу, убил 60-летних мужа и жену и их 25-летнего сына.

Он похитил 500 юаней (80 долларов), два мобильных телефона и сумку. После этого он вернулся на территорию КНДР, где был арестован солдатами армии КНДР.

В газетах сообщается. что северокорейские солдаты регулярно "являются в приграничные деревни, требуют деньги и продукты, и никто не смеет им отказать".