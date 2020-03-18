Северная Македония станет 30-м членом НАТО

Верхняя палата парламента Испании 17 марта ратифицировала документы о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Испанский сенат только что одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО", - написал Столтенберг в своем Twitter.

Испания последней из 29 стран-членов НАТО ратифицировала протокол, расчистив путь к тому, чтобы Северная Македония в ближайшее время стала 30-й страной-членом альянса.

"В связи с этим все союзники (по НАТО) приветствовали страну, которая вскоре станет нашим 30-м членом. Поздравляем Северную Македонию!" - добавил генсек.