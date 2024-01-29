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Северная Корея строит атомную подлодку

Северная Корея строит атомную подлодку Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с командованием ВМС страны вопросы, связанные со строительством атомной подводной лодки и других новейших кораблей.
Другие страны
29 января 2024 г. 06:06
Северная Корея строит атомную подлодку

Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с командованием ВМС страны вопросы, связанные со строительством атомной подводной лодки и других новейших кораблей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с положением дел в строительстве атомной подлодки, а также обсудил вопросы, имеющие отношение к строительству атомной подлодки и других новейших кораблей", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что оснащение ВМС ядерным оружием "является актуальной задачей времени и стержневым требованием строительства ядерных стратегических вооруженных сил".

Он встретился с командованием ВМС после проведения успешных испытательных запусков двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya atom sualtı qayığı inşa edir

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