Северная Корея стремится к 2018 году разработать межконтинентальную баллистическую ракету

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ КНДР поставила цель завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и подходящих для них ядерных боеголовок к 2018 году.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству Рёнхап бежавший в 2016 году в Южную Корею из Великобритании северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо.

"Используя политический перелом, в частности выборы в США и Республике Корея, Северная Корея для себя определила цель к концу 2017 — началу 2018 года завершить создание ракет, способных нанести удар по США, и уменьшить габариты ядерных боеголовок для оснащения ими таких ракет", — приводит агентство слова бывшего советника-посланника (второй по важности пост) посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо.

Между тем, 1 января в новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын открыто объявил, что его страна достигла завершающей стадии в создании межконтинентальных баллистических ракет.