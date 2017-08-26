Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Северная Корея произвела запуск ракеты в море, неподалеку от своего восточного побережья.

Как передает Report, об этом сoобщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Мы проводим дополнительный анализ и выясняем детали. Президенту немедленно сообщили о произошедшем", - сказал представитель военного ведомства Южной Кореи.

По данным, запущенная КНДР ракета пролетела около 250 километров.

Как сообщили ведомстве, "ракета неопределенного типа" была запущена из провинции Канвондо в Японское море.

Как передает японское агентство Киодо, речь может идти о баллистической ракете.