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    Северная Корея пригрозила жестким противодействием США

    Противодействие будет таким беспощадным, чтобы не допустить, чтобы агрессоры выжили

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Северной Кореи пообещали «жесткое противодействие» США и Южной Корее.

    Как передает Report, об этом сообщает «Ренхап».

    «Наше жесткое противодействие США и их вассалам будет таким беспощадным, чтобы не допустить, чтобы агрессоры выжили», — приводит северокорейское ЦТАК заявление военных.

    Вооруженные силы Северной Кореи «будут, как всегда, мужественно противостоять тем, кто посягает на достоинство и суверенитет КНДР и всегда будут беспощадно срывать провокационные планы США», говорится в заявлении.

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