Северная Корея пригрозила жестким противодействием США

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Северной Кореи пообещали «жесткое противодействие» США и Южной Корее.

Как передает Report, об этом сообщает «Ренхап».

«Наше жесткое противодействие США и их вассалам будет таким беспощадным, чтобы не допустить, чтобы агрессоры выжили», — приводит северокорейское ЦТАК заявление военных.

Вооруженные силы Северной Кореи «будут, как всегда, мужественно противостоять тем, кто посягает на достоинство и суверенитет КНДР и всегда будут беспощадно срывать провокационные планы США», говорится в заявлении.