Север Израиля подвергся обстрелу из Ливана

Израильские военные зафиксировали новый мощный обстрел северных районов страны с территории Ливана.

Израильские военные зафиксировали новый мощный обстрел северных районов страны с территории Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в общей сложности по северу Израиля было запущено около 65 снарядов. Израильские силы ПВО перехватили часть ракет, другие упали в незаселенной местности, а также в районе приграничного города Кирьят-Шмона.

В некоторых районах после падения обломков начались пожары. Их тушением сейчас занимаются спасательные службы, проинформировали в армии. В Кирьят-Шмоне, по информации издания The Times of Israel, в результате падения одного из снарядов поврежден дом.