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Север Израиля подвергся обстрелу из Ливана

Север Израиля подвергся обстрелу из Ливана Израильские военные зафиксировали новый мощный обстрел северных районов страны с территории Ливана.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 15:14
Север Израиля подвергся обстрелу из Ливана

Израильские военные зафиксировали новый мощный обстрел северных районов страны с территории Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в общей сложности по северу Израиля было запущено около 65 снарядов. Израильские силы ПВО перехватили часть ракет, другие упали в незаселенной местности, а также в районе приграничного города Кирьят-Шмона.

В некоторых районах после падения обломков начались пожары. Их тушением сейчас занимаются спасательные службы, проинформировали в армии. В Кирьят-Шмоне, по информации издания The Times of Israel, в результате падения одного из снарядов поврежден дом.

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Версия на азербайджанском языке Livan İsrail ərazisini atəşə tutub

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