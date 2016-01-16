МИД Южной Кореи: Китай должен присоединиться к санкциям против КНДР

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Китай должен присоединиться к санкциям против КНДР."

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с таким заявлением на пресс-конференции в субботу в Токио выступил заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам после проведения встречи со своими японским и американским коллегами.

"Я верю в то, что все заинтересованные страны приложат усилия к тому, чтобы Китай правильно отреагировал на ядерные испытания Северной Кореи и присоединился к жестким санкциям", - сказал замминистра.

Заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки отметил важность трехстороннего сотрудничества в отношении КНДР.

"Ядерные испытания КНДР категорически неприемлемы. Для того, чтобы направить КНДР сильный сигнал и предотвратить новые провокации, сотрудничество Японии, США и Южной Кореи становится еще более необходимым, чем прежде", - подчеркнул дипломат.

Заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен выразил удовлетворение налаживанием отношений между ближайшими союзниками Америки в Азии и заявил, что надеется на то, что они "построят еще более прочные конструктивные отношения.