Сеул планирует построить первый гражданский бункер для защиты от ядерной угрозы

Власти Сеула планируют построить к 2028 году первое в столице Южной Кореи гражданское бомбоубежище, способное выдержать ядерную атаку.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, проект инициирован местными властями на фоне роста ядерных угроз со стороны КНДР.

Представитель городского правительства сообщил, что бункер планируется построить под социальным жилым комплексом. "Столичное правительство и Seoul Housing and Communities Corp построят бомбоубежище для 999 домохозяйств, разработанное для защиты от ядерных, биологических или химических атак", - сказал он.

Отмечается, что площадь бункера составит 2 147 кв. м, он сможет одновременно вместить до 1 020 человек и обеспечит автономное проживание в течение 14 дней.

Ранее на военном параде в Пхеньяне Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки и поражать цели как на территории Южной Кореи, так и в США.

В настоящее время в Южной Корее насчитывается около 19 тысяч бомбоубежищ, более 3,2 тыс. из которых расположены в Сеуле. Однако большинство из них не предназначены для защиты от ядерных, химических или биологических атак, а находятся в метро, подземных паркингах и подвалах жилых и коммерческих зданий.