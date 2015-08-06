​Сеул намерен провести саммит с участием Японии и Китая

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Республика Корея приложит все усилия, чтобы провести в текущем году трехсторонний саммит с участием Китая и Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и "восточной тройки" в столице Малайзии министр иностранных дел РК Юн Бён Сэ.

По его словам, Сеул, Пекин и Токио "сознают необходимость восстановления трехстороннего сотрудничества", и Южная Корея "не пожалеет усилий, чтобы организовать встречу" их лидеров до конца 2015 года. Она откладывается уже на протяжении трех лет из-за непрекращающихся территориальных споров и политических проблем, связанных с историей оккупации Японией Кореи в 1910-1945 гг.

Министр подчеркнул, что эти разногласия необходимо преодолеть, поскольку хорошие отношения между тремя странами "имеют фундаментальное значение для мира и стабильности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В марте этого года в Сеуле впервые за несколько лет состоялись переговоры глав МИД РК, Японии и КНР. По итогам было принято решение "продолжать усилия, направленные на проведение трехстороннего саммита в ближайшее удобное время".