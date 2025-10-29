Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодок

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил что надеется, что президент США Дональд Трамп разрешит Южной Корее иметь топливо для атомных подводных лодок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы не собираемся строить атомные подводные лодки, но поскольку дизельные подводные лодки менее способны к подводному плаванию, существуют ограничения на отслеживание северокорейских или китайских подводных лодок", - заявил Ли Трампу во время переговоров.

Ли отметил, что если им позволят поставлять топливо и построить несколько подводных лодок, оснащенных обычным оружием, то нагрузка на армию США может быть значительно снижена.

Он также попросил Трампа поддержать его в достижении существенного прогресса в вопросе предоставления Южной Корее разрешения на переработку отработанного ядерного топлива или обогащение урана.