Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодок

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 11:16
    Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодок

    Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил что надеется, что президент США Дональд Трамп разрешит Южной Корее иметь топливо для атомных подводных лодок.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    "Мы не собираемся строить атомные подводные лодки, но поскольку дизельные подводные лодки менее способны к подводному плаванию, существуют ограничения на отслеживание северокорейских или китайских подводных лодок", - заявил Ли Трампу во время переговоров.

    Ли отметил, что если им позволят поставлять топливо и построить несколько подводных лодок, оснащенных обычным оружием, то нагрузка на армию США может быть значительно снижена.

    Он также попросил Трампа поддержать его в достижении существенного прогресса в вопросе предоставления Южной Корее разрешения на переработку отработанного ядерного топлива или обогащение урана.

    Южная Корея США Дональд Трамп топливо подводная лодка

    Последние новости

    11:50

    Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕС

    Финансы
    11:46

    Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике

    Энергетика
    11:43

    Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке Азербайджана

    Финансы
    11:40

    Представитель Узбекистана: Встреча рабочей группы в Шеки придаст импульс сотрудничеству стран ОЭС

    Внешняя политика
    11:38

    Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут

    Это интересно
    11:30

    В Баку пройдет Глобальный день молодежи

    ИКТ
    11:19

    Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане

    Другие страны
    11:16

    Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодок

    Другие страны
    11:10

    Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət

    Внешняя политика
    Лента новостей